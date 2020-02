Monument bij station zet tijd even stil

Door: Redactie

Vrijdag 7 februari is op station Haren een oorlogsmarkering onthuld. De markering herinnert aan de transporten van Westerbork naar de vernietigingskampen in Duitsland. De spoorboog, die van Haren naar Waterhuizen loopt, maakte onderdeel uit van de route waarlangs de Joden vanuit Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen werden weggevoerd.

Langs de voormalige route zijn diverse markeringen gebouwd, als blijvende herinnering aan het verleden. Markeringen staan inmiddels bij de stations in Winschoten, Zuidbroek, Nieuweschans, Hoogezand-Sappemeer en in Duitsland in Weener en Leer. En sinds vanmiddag ook in Assen en Haren. De oorlogsmarkering werd onthuld door wethouder Broeksma, mevrouw Verschoor, directeur van Kamp Westerbork en door de heer Beintema, initiatiefnemer markering Haren.

De zuil is een herinnering aan de 97 treinen die 107.000 Joden en 200 Sinti en Roma van kamp Westerbork naar de vernietigingskampen voerden van 1942-1944. Die treinen bogen net voor het huidige station Haren af richting Waterhuizen. Op alle stations in Nederland en Duitsland staan of komen zulke herdenkingszuilen. Vrijdag werden de zuilen in Assen en Haren geplaatst.

Bij het afbuigen van de trein was de vaart minder en vaak gooiden mensen briefjes uit de trein die de vinders (spoorwegpersoneel, omwonenden en mensen die naast het spoor een volkstuin hadden), op de bus werden gedaan. In Haren de Krant van 20 februari leest u hierover een verhaal. De foto’s en de briefjes die op de zuil staan afgebeeld zijn hetzelfde op alle zuilen. De grote foto is lokaal. Op de zuil van Haren is het sporencomplex gezien vanaf de brug in Harenermolen te zien. Dat was het uitzicht vanuit de trein in die jaren…

Foto van Ton Wester: O.a. Wethouder Philip Broeksma en mevrouw Verschoor na de onthulling van het verstilde oorlogsleed.