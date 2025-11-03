Mooie samenwerking Haren de Krant en Zorgboerderij De Mikkelhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van deze maand wordt De Mikkelhorst het depot voor Haren de Krant. Dat betekent dat bezorgers iedere maand hun kranten daar kunnen ophalen voordat zij op route gaan.

Deelnemers van de zorgboerderij, mensen met enige beperking, gaan de routes tellen en klaarzetten. Vanaf november liggen de kranten dus als eerste bij De Mikkelhorst en dat is weer prettig voor de mensen die de krant liever zelf ophalen.