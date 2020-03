Moordenaar Jufferpad gaat 20 jaar de cel in

Door: Redactie

Vandaag is in hoger beroep de straf van 20 jaar gevangenis tegen een man uit Eritrea door het Gerechtshof Leeuwarden bevestigd. De man was eerder al door de rechtbank in Groningen tot 20 jaar cel veroordeeld.

De 22-jarige man uit Eritrea, die in oktober 2017 in een woning aan het Jufferpad in Haren zijn vriendin en haar 6-jarige dochter doodde, hoorde in de zaak van het hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van 20 jaar tegen zich eisen. Deze eis komt overeen met de straf die de rechtbank in Groningen al eerder oplegde. De man ging in hoger beroep. In Leeuwarden verklaarde hij twee weken geleden dat hij zich door woede niet kon beheersen en hij zegt zelf ook niet te begrijpen wat er met hem gebeurde. Toen de vrouw had verteld dat zij hem wilde verlaten ontstak hij in woede en wurgde haar. Toen haar dochtertje op het tumult afkwam en begon te gillen heeft hij haar ook gewurgd, zoveel is duidelijk. Een 1-jarig kind, waarvan hij de biologische vader zou zijn, bleef ongedeerd.

Volgens het Openbaar Ministerie was de man toerekeningsvatbaar en daarom wordt geen TBS geëist.