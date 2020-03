Nationaal Programma Groningen is op zoek naar meedenkers. Budget beschikbaar.

Nieuws:

Door: Redactie

Toukomst, het project van Nationaal Programma Groningen dat op zoek is naar grote ideeën voor de toekomst van Groningen, roept inwoners op zich aan te melden voor het Toukomstpanel. Het panel beslist mee hoe de 100 miljoen euro wordt besteed die voor de Toukomstprojecten beschikbaar is.

Inwoners van de provincie kunnen zich tot en met 31 maart aanmelden voor het panel. “Toukomst heeft al ruim 410 ideeën opgehaald voor de toekomst van Groningen”, zegt Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen. “Dit is een geweldige opbrengst! Insturen kan nog tot en met 18 maart. Daarna gaan we aan de slag om de ideeën te bundelen tot grote projecten. Dat doen we samen met de indieners en West 8.” Vervolgens wordt Groningers gevraagd deze projecten te beoordelen. Die beoordelingen gaan, samen met een onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten en een advies van experts naar het Toukomstpanel. Jansen: “Het panel heeft een belangrijke rol. De leden adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen in juni welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.”

Toukomstpanel Inwoners uit de hele provincie kunnen zich vanaf 11 maart via www.toukomst.nl aanmelden voor het Toukomstpanel. Jansen: “We zijn op zoek naar twintig personen. Hierbij kiezen we voor een afspiegeling van de inwoners van Groningen. Daarnaast selecteren we zes professionals die vanuit hun werk Groningen goed kennen. Denk aan een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer. Het Toukomstpanel wordt aangestuurd door een onafhankelijk voorzitter.” Een notaris bepaalt via loting wie er in het Toukomstpanel komen.

Over Toukomst Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers bundelen wij onze krachten om grote plannen te maken voor onze provincie. We zijn op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Voor de toekomst van Groningen kan élke Groninger ideeën insturen via www.toukomst.nl. De ideeën en alle gesprekken zijn de bouwstenen voor grote Toukomstprojecten en voor een Toukomstbeeld van onze provincie in 2040. Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen, organisaties uit de provincie Groningen en West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur).