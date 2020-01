Nick wilde niet verder afglijden – verhaal over de weg omhoog

Nieuws:

Door: Redactie

Fout gedrag van mensen komt altijd in de krant. Ook in deze krant. Zoals in 2012, toen een wilde achtervolging door de politie (bij de Gorechthoeve aan de Rijksstraatweg) leidde tot de aanhouding van een 24-jarige Harenaar met een vuurwapen. Dat was dus Nick, hij is inmiddels 32 jaar en nu bezig met een grote uitdaging: het vinden van levensgeluk zonder andere mensen pijn te doen.

In Haren de Krant, die deze week verschijnt, leest u hoe iemand tot inkeer komt en de weg omhoog weer zoekt. Vechten voor levensgeluk.