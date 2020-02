Nicolaasschool ‘the movie’ toont het energieke beroep: onderwijs

Door: Redactie

De stakingsdagen van afgelopen week zijn door medewerkers van de Nicolaasschool in Haren goed besteed. Zij wilden van de nood een deugd maken en hun beroep nu eens positief op de kaart zetten. Het resulteerde in een film van bijna vier minuten, waarin het schoolleven in beeld wordt gebracht.

In de film figureren leerlingen van de Nicolaasschool en ook leerkrachten verklaren hun liefde aan hun vak. Kijk de film hier: https://youtu.be/R_1IuR4VW9c