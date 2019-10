Nieuwe burgemeester Koen Schuiling: oog voor pijlers onder de Harense samenleving

Door: Redactie

In ‘t Clockhuys in Haren ontmoette de nieuwe burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, inwoners die als vrijwilliger betrokken zijn bij maatschappelijke en culturele initiatieven. Na berichtgeving hierover gisteren op deze website kreeg de gemeente veel reacties: ‘Waarom zijn wij niet uitgenodigd?’ Feitelijk was dat een goed teken. De betrokkenheid bij de samenleving in de voormalige gemeente Haren is opvallend groot.

“De inzet van vrijwilligers, die hun vrije tijd geven aan de samenleving, is heel kostbaar”, zei Schuiling. Hij memoreerde na afloop een reeks interessante en goede initiatieven te hebben gezien. Concreet prees hij de vrijwilligers die het zwembad hebben gered van de ondergang. Maar ook stond hij stil bij een klein initiatief van twee Harense vrouwen, die inloopcafé’s hebben opgezet voor mensen met een smalle beurs. Schuiling: “Bijzonder mooi. Er zijn mensen die geïsoleerd raken en de straat niet op durven. Ze vinden het heel moeilijk om zich bloot te geven en te laten zien in welke situatie zij zich bevinden.” Het was een regelrecht compliment aan deze initiatiefnemers, maar tegelijk aan alle andere Harenaars die zich inzetten om hun leefwereld te kleuren. “Naar zulke mensen zijn we in de stad ook altijd op zoek.”

Uit de stal

Schuiling legde, omringd door juist deze groep mensen, natuurlijk de nadruk op de grote waarde van vrijwilligers, die een maatschappij staande houden. Maar hij verbond er ook een toezegging aan: “Als jullie vinden dat de gemeente iets niet goed doet, trek dan op de Grote Markt aan de bel. Schroom niet, dan kunnen we erover praten.” Het was een warme handreiking, die hij vervolgens nog breder trok: “Als jullie vinden dat de burgemeester wel eens uit zijn stal gereden mag worden om met eigen ogen te zien waar jullie mee bezig zijn, klop dan bij me aan. Als het even kan kom ik naar u toe.”

Herindeling

In zijn dankwoord memoreerde dat Haren en Groningen natuurlijk nog steeds een ‘geschiedenis’ meedragen rond de herindeling. “Maar ik hoop dat mensen daar nu niet in blijven hangen. We moeten af van het wij-zij denken als het gaat om de overheid. We moeten het echt samen doen.”



Referentiekader

Welk beeld heeft de nieuwe burgervader eigenlijk van de voormalige gemeente Haren? Die vraag stelden we hem, om zijn persoonlijke referentiekaders en inspiratiebron te leren kennen. Immers, ieder mens denkt vanuit eigen indrukken en waarnemingen. Schuiling: “Ik ken Haren mijn hele leven al. Als kind kwam ik bij een tante, die aan de Jachtlaan woonde. En ik ben hardloper, dus ik heb veel door Haren gerend. Het beeld dat ik van Haren heb? Ik denk dat mensen met overtuiging een heel positieve keuze maken om in de voormalige gemeente Haren te gaan wonen.” Schuiling werkt die stelling verder uit. Hij denkt dat iemand die heel bewust voor een leefomgeving kiest wat sneller bereid is om zijn vinger op te steken als er iets moet gebeuren. Impliciet zegt hij dat het wonen in een stad je als het ware overkomt en het wonen in een dorp een bewuste keuze is. De grote betrokkenheid van Harenaars en hun actieve inzet om de lokale maatschappij te dienen, zou zijn oorsprong in deze visie kunnen vinden. Dan is het ook logisch dat Schuiling vandaag na zijn contacten met Harenaars zegt onder de indruk te zijn van alles wat hij hoorde en zag.

Empathisch

Ten slotte kregen we vandaag natuurlijk niet alleen de burgemeester, maar ook de mens Schuiling te zien. Een vriendelijke, zacht pratende man, die geen trekjes vertoont van uit het hoofd geleerde oneliners. Hij wil ‘heel gewoon’ overkomen, omdat hij zich waarschijnlijk ook zo voelt. Zo wilde hij geen groot gedoe op de dag van zijn installatie, zodat alle aanwezigen ‘voor het eten thuis konden zijn’. Uit dit grapje spreekt iemand die zich niet groter wil voordoen dan hij is. Of hij met deze zichtbare empathie en de uitstraling van ‘heel gewoon’ de grootstedelijke uitdagingen op langere termijn het hoofd kan bieden, zal de tijd leren. Zijn luisterend oor en belangstelling waren voor Haren een veelbelovend begin.