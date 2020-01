Nieuws voor kinderen: Mikkelhorst opent de deuren iedere week voor ‘miniboeren’

Nieuws:

Door: Redactie

Zorgboerderij De Mikkelhorst wordt de bakermat voor miniboeren. Dat zijn kinderen die van dieren houden en ooit op de boerderij zouden willen werken. Of kinderen die het gewoon eens willen uitproberen hoe het voelt om boer te zijn.

Vanaf deze maand kan dat iedere woensdag als officiële Mikkelhorst Miniboer.

Wekelijks op woensdag van 14:45 tot 15:30 mogen kinderen meehelpen op de kinderboerderij. Ondertussen leren ze een heleboel, bijvoorbeeld wat een geit eet en waarom er hooi in het hok van een cavia moet.

Natuurlijk nemen de begeleiders ook de tijd om onze lieve dieren te knuffelen en te aaien. Ouders kunnen kinderen nu aanmelden via de website: www.mikkelhorst.nl/aanmelden-miniboeren/

Waar: De Mikkelhorst in Haren

Wanneer: iedere woensdag van 14:45 tot 15:30

Voor wie: alle dierenvrienden van 4 tot 12 jaar

Kosten: 4,- per keer of 36,- voor een 10-rittenkaart (kaart is een jaar geldig), te betalen aan de kassa (er is plek voor 5 kinderen per keer)

De Mikkelhorst Klaverlaan 37, Haren 050 – 3168840 info@mikkelhorst.nl