Ondernemers zetten Haren weer in het (sfeer)licht

Door: Redactie

Volgens een goede traditie werd ook dit jaar de sfeerverlichting in het centrum van Haren ontstoken op 11 november. Vele duizenden lichtjes zetten de ‘huiskamer van het dorp’ in mooi licht. Ieder jaar weer wordt door bezoekers en passanten van het centrum vol lof gesproken over de Harense verlichting.

Volgens Daphne de Haan, centrummanager, mogen mensen best weten dat zij deze sfeerverlichting te danken hebben aan de ondernemers van Haren. De kosten worden namelijk betaald door Ondernemend Haren.

Mocht u defecten of storingen zien? Reageer dan even onder dit bericht en meld dit. Ondernemend Haren houdt deze reacties in de gaten en kan dan actie ondernemen.