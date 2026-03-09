Ontbijten bij Haafs en Boomker op maandagochtend: Internationale Vrouwendag

Door: Redactie

Zondag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Voor veel mensen een dag om extra solidair te zijn en aandacht te hebben voor gelijkheid en rechtvaardigheid voor alle vrouwen ter wereld. Maar de vrijheid en rechtvaardigheid van/voor vrouwen staat onder druk in onze samenleving. Samenleving, samen leven, een grappig woord in dit verband. Er zijn de afgelopen jaren genoeg voorbeelden in de media verschenen waarin je kunt zien dat er voor vrouwen nog steeds, hoewel wettelijk gelijk, geen sprake is van volledige emancipatie.

Het was volle bak dit allereerste gezamenlijk ontbijt op maandag met vrouwen bij Boomker/Bakker Haafs aan het Raadhuisplein. Ineke van Gent, politica/ex-burgemeester Schiermonnikoog maar inmiddels weer begonnen aan een nieuwe uitdaging bij IMG, vertelde hoe haar focus nog steeds is op vrouwenemancipatie, arbeid en zorg. Het was een mooi begin van de week. Het ontbijt met vrouwen werd mogelijk gemaakt door het team van Boekhandel Boomker & Bakkerij Haafs.