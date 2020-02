Oosterweg op de schop vanaf 10 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf vandaag, 10 februari, is de Oosterweg in Haren tussen de Rummerinkhof en Essenlande (ter hoogrte hockeyvelden) tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. (Brom)fietsers kunnen wel gewoon gebruik maken van de weg.

De afsluiting is nodig om kabels en leidingen te vervangen. Dit gebeurt in drie fasen. De eerste fase duurt naar verwachting tot half april. Aan het eind van deze fase vindt een rijbaanversmalling in de bocht van de Kromme Elleboog richting Oosterweg plaats. Onder begeleiding van verkeersregelaars kan het verkeer, waaronder de bus, passeren. Deze deelfase wordt nog precies gepland.

Kortom, voorlopig kan men beter de Oosterweg vanaf de Kromme Elleboog richting het noorden vermijden. Dit geldt niet voor tweewielers.