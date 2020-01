Op 7 februari badmintontoernooi in Scharlakenhof

Nieuws:

Op vrijdagavond 7 februari 2020 organiseert de Harener Badminton Club ’68 weer het gezelligheids-MIX-badmintontoernooi in het Scharlakenhof te Haren.

Spelers kunnen zich als koppels inschrijven. Deelnemers mogen niet hoger spelen dan het tweede klasse niveau.

Het vrijdagavondtoernooi wordt gehouden in sporthal Scharlakenhof, Geertsemaweg 3, 9751 XA Haren, tel. 050-5348164. Voor de route zie onze website www.hbc68.nl .

De deelnamekosten bedragen € 10,00 per persoon, van te voren over te maken op rekeningnummer NL77INGB0002206160 t.n.v. Harener Badmintonclub. (Bij betaling aan de zaal wordt € 2,00 per persoon extra in rekening gebracht).