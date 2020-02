Open Dag TBS-kliniek Groningen op 21 maart: inschrijven kan vanaf maandag

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 21 maart 2020 openen acht forensisch psychiatrische centra en klinieken hun deuren voor het publiek. Voor bezoekers een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid. Inschrijven is verplicht en kan vanaf maandag 17 februari om 8.00 uur. Met deze Open Dag sluit TBS Nederland aan bij de Ontdekdezorg week die van 16 tot en met 21 maart 2020 plaatsvindt in de FPC Dr. S. van Mesdag, Groningen



Inschrijven

Inschrijven voor de Open Dag is verplicht en kan van maandag 17 februari 8.00u tot en met zondag 1 maart via www.tbsnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Personen onder de 18 jaar krijgen alleen toegang als zij worden begeleid door een volwassene. Om bezoekers aan te melden, heeft u van alle bezoekers de nummers van hun legitimatiebewijs, hun adresgegevens en geboortedatum nodig.

Wat is er te zien?

Ieder fpc en iedere fpk vult de Open Dag op een andere manier in. Op de website is meer informatie te vinden over de programma’s van alle deelnemende instellingen.

Programma FPC Dr. S. van Mesdag

Tussen 10.00u en 17.30u zijn maximaal 680 bezoekers van harte welkom in FPC Dr. S. van Mesdag. Na een korte film over de behandeling in de Mesdag maken de bezoekers op eigen gelegenheid een wandeling door het gebouw. Onderweg vertellen verschillende medewerkers hen over hun werk, krijgen zij meer inzicht in de arbeidsmogelijkheden en therapieën in de Mesdag en krijgen ze informatie over de geschiedenis van de Mesdag vanaf 1884. De verwachting is dat een bezoek tussen de 1,5 en 2 uur duurt.

Hoe beoordelen bezoekers van eerdere Open Dagen dit initiatief?

Tijdens de laatste Open Dag op 17 maart 2018 bezochten ruim 1600 bezoekers een fpc of fpk. De openheid en betrokkenheid van medewerkers en patiënten maakten veel indruk op bezoekers. Veel bezoekers gaven aan door de Open Dag nieuwe inzichten te hebben verkregen, onder meer over het verschil tussen detentie en behandeling, de sfeer en leefomstandigheden in een kliniek en het belang van verlof.

TBS Nederland

In 2020 is het de vijfde keer dat fpc’s en fpk’s gezamenlijk een Open Dag organiseren. De fpc’s en fpk’s werken samen onder de naam ‘TBS Nederland’. Op de gezamenlijke website www.tbsnederland.nl wordt informatie over tbs centraal en eenduidig aangeboden en wordt een visie gegeven op actuele onderwerpen binnen de tbs-sector.