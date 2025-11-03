Opruimdag vanuit Gorechtkerk – een verslag

Nieuws:

Door: Redactie

Op 1 november gingen vrijwilligers op pad op het dorps op te ruimen.

Een verslag van deelnemer Johanna Aten

Ik heb meegedaan met rotzooi opruimen in Haren. Het is georganiseerd door een groep vrijwilligers van de Protestante gemeente van Haren

Er stond een advertentie in “Haren de krant”, met een oproep om daar aan mee te doen.

Om half elf werden we verwacht en ontvangen door Martha. Zij had de koffie al klaar. In totaal waren er 10 vrijwilligers die de klus zouden gaan klaren!

Gezellig even kennis maken onder het genot van een bakkie en een lekkere plak koek. Daar werden ook de groepjes geformeerd van twee personen. Zo zie je meer en kan je elkaar helpen met zoeken en oppakken. Niet alles is op te pakken met de handknijper. Lange stok met aan de onderkant twee, zeg maar vingertjes. Aan de bovenkant kan je knijpen dan gaan de vingertjes uit elkaar en loslaten aan de bovenkant doet de vingertjes weer naar elkaar toegaan. Grote stukken vuil, plastic, papier, blikjes en andere voorwerpen met enige body kan je daar mee oppakken. Helaas er liggen her en der heel veel sigaretten filters. De filters van de de sigaretten zijn nogal vervuilend.

Ook zijn de filters gemaakt van plastic. Zo zorgen de filters ervoor dat het water rondom het filter het water vervuild. Dan gaat het via de afvoerputje met het regenwater richting riool. Uiteindelijk komt het in de zee terecht. Ik ruim ook regelmatig de stranden op als milieujutter. Ik doe dat nu voor het 10de jaar. Samen met de jutters van de eilanden en de kust van Noord-Zuid Holland en Zeeland. Je weet niet wat je ziet. Mensen gebruiken het strand als peukenbak. Ook in de stad Groningen zijn er plekken die als asbak worden gebruikt, bijvoorbeeld rondom het Forum. Zo kan ik nog veel plekken noemen in de stad Groningen. In Haren dus ook! Er waren weer veel peuken om te rapen. Bij de bankjes. In hoekjes van gebouwen. Stoepgoten.

We vonden ook bij een groot gebouw veel blikjes. Weggegooid in de bosjes. Plastic flesjes waren er niet zoveel. Wel weer veel plastic zakjes. Plastic bakjes. Koffiebekers. Rietjes.

Glazen flessen ook een paar. In totaal hadden mijn maatje en ik twee zakken troep (van half elf tot half één opgehaald). Toen we klaar waren lagen er heel wat volle plastic zakken met verzamelde troep bij de container bij het Gorechthuis. Deze konden leeggemaakt worden in de container. Dit ligt dus fijn niet meer op straat en in de bosjes.

Het regende voortdurend. En ondanks dat ik een regenjas aan had, was ik echt nat van af en toe een hoosbuitje. Om half één was het verzamelen bij het Gorechthuis. We kregen een heerlijke lunch aangeboden door de mensen van de organisatie. Daarna gauw naar huis en droge kleren aantrekken. 11 april is er weer een schoonmaak dag in Haren. Ik doe weer mee!