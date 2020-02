Oud-doelman Hans van Breukelen binnenkort in De Herberg van Haren

Nieuws:

Vrijdag was Hans van Breukelen even te gast in De Herberg van Haren. Eigenaar Paul Heikens is een goede bekende van deze doelman, die we vooral kennen van zijn successen onder de lat van PSV en het Nederlands Elftal (EK 1988). Van Breukelen heeft onlangs samen met co-auteur Benno Diederiks het boek ‘Maak je Come-Back’ geschreven.

In het boek put de oud-international uit zijn eigen ervaringen (op en buiten het veld) waarin ook hij teleurstellingen te verwerken kreeg. Het boek (20,-) wil een steun zijn voor mensen die teleurstellingen willen overwinnen door terug te komen in ‘hun kracht’.

Paul Heikens heeft Van Breukelen gevraagd binnenkort een presentatie te komen geven over het boek, maar Van Breukelen heeft al laten weten desgewenst ook in te gaan op alle vragen die er leven over zijn succesvolle voetballoopbaan. In die zin zou het een literaire ‘meet & greet’ kunnen worden, waarbij Heikens natuurlijk zorgt voor culinaire omlijsting.

De datum van dit event staat nog niet vast, maar zal spoedig (ook op deze website en in Haren de Krant) worden bekendgemaakt.