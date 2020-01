Oud-Harense sluit zich op in container en schrijft daar aan haar thriller

Nieuws:

Door: Redactie

“Het schrijversvirus heeft me te pakken,” zegt Jagritta Olthof, voormalig inwoonster van Haren nu woonachtig in Harkstede, lachend. Een jaar na het verschijnen van haar debuutroman ‘In de schaduw van de driehoek’ komt deze week haar eerste thriller uit.



“Een thriller schrijven is een geheel andere tak van sport dan een roman, maar ik houd wel van een uitdaging.” De thriller ‘De rest van de waarheid’ begint met de vraag: “Waarom ben ik hier?” Wanneer Charlotte ontdekt dat haar vriendin, van wie ze een aantal dagen eerder afscheid heeft genomen, vermoord is aangetroffen, begint haar geestelijke strijd. Wat is er met haar gebeurd en waarom kan ze het gat in haar geheugen niet vullen? Is zij de moordenaar van haar beste vriendin? Maar hoe dan? En waarom? Tijdens verwoede pogingen om de ontbrekende schakels in haar brein terug te vinden, wordt ze geconfronteerd met kwelgeesten uit haar verleden.

“Het plot van de thriller heb ik geschreven in een opslagbox. Marco Box Self Storage (Bedrijvenpark Rengers Kolham) heeft belangeloos een ruimte aan mij beschikbaar gesteld. Ik wilde ervaren hoe het zou zijn om je voor bepaalde tijd op te houden in een afgesloten ruimte, iets wat mijn hoofdpersonage overkomt. Het was zo nu en dan heel creepy,” zegt Jagritta Olthof. “Maar wat is er mooier dan tijdens zo’n ervaring tegelijkertijd aan het plot van je thriller te kunnen werken? Een bijzondere plotwending heeft het zeker opgeleverd.”

“Ik ben een perfectionist. Bij de thriller heb ik mij door professionals laten begeleiden. Maria Genova, schrijfster en journalist, had tijdens het redigeren van de eerste versie van het manuscript best veel opmerkingen. Bij de tweede redactieronde werd ze van haar stoel geblazen door hoe het verhaal verbeterd was. “Ze zeggen dat schrijven een vak is,” zei ze, “maar herschrijven is er ook een.” Na de laatste redactieronde vond ze het een bloedstollende psychologische thriller geworden. “Vol plotwendingen die zelfs ervaren lezers niet zien aankomen,” liet ze me weten. Daar was ik heel blij mee, want dit is wat ik wil: niet de zoveelste standaard thriller schrijven, maar de lezer verrassen.”

De rest van de waarheid| Jagritta Olthof | FUB Publishing & Writing |236 blz.| ISBN 978-90-829313-1-0 | Prijs € 19,95

Verkrijgbaar via Boomker Boeken, Boekenroute.nl, Bol.com, FUB Publishing & Writing (fub@ziggo.nl).