Overlast fruitbomen Van Veldekelaan wordt opgelost

Bewoners van de Van Veldekelaan hebben aangegeven dat zij last hebben van de fruitbomen in hun straat. De bomen geven met name overlast als de peren en appels rijp zijn. Dit trekt wespen aan. In de buurt zijn er verschillende kinderen allergisch voor wespensteken. Deze kinderen kunnen daardoor soms niet buitenspelen. Ook ligt er veel fruit in het gras en op de paden, wat voor overlast zorgt.

Vanuit de gemeente is de situatie bekeken en er is geconstateerd dat er inderdaad veel rottend fruit ligt en dat er veel wespen zijn. Samen met bewoners is een plan gemaakt voor herplant. Uiteindelijk is gekozen voor nieuwe en diverse soorten bomen. De nieuwe bomen dragen geen vrucht, maar hebben wel fleur en kleur. Het werk wordt direct aangepakt.

Het is niet ondenkbaar, dat de fruitbomen nog een restant waren van de villa van de familie Van Iddekinge, die tot begin jaren 60 heeft gestaan op de plaats waar nu Garage de Groot zit (voorheen Renault-dealer Postema). De tuinen van die villa strekten zich uit tot een gedeelte van de latere Molenbuurt. Mochten daar fruitbomen hebben gestaan, dan zijn de bomen die nu gerooid worden wellicht uit die tijd afkomstig.