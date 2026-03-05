Politie draait duimschroeven jeugd weer strakker aan

Door: Redactie

Nu het weer beter is komen jongeren weer vaker en langer op straat. Enkelen van hen veroorzaken overlast en zijn in beeld van politie, jongerenwerkers en gemeente. Overlastgevers zijn niet anoniem. Dat bleek onlangs weer toen de politie acht jongeren tijdelijk van straat heeft gehaald met een verblijfsontzegging.

Een verblijfsontzegging betekent dat jongeren een bepaalde periode niet in een buurt of straat gezien mogen worden. Overtreding hiervan wordt bestraft. Deze maatregel volgt wanneer een persoon in een half jaar tijd drie keer overlast heeft veroorzaakt. De politie betrekt ouders bij dit beleid, zodat die niet kunnen wegkijken van het gedrag van hun zoon of dochter.

Dagblad van het Noorden bracht vandaag een verhaal over de jeugdoverlast.