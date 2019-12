Presentatie van nieuwe thriller ‘Zoutzuur’, Peter Bernink

Nieuws:

Door: Redactie

In het najaar van 1994 wordt de 24-jarige Doortje van Capel op weerzinwekkende wijze vermoord. Verminkt, overgoten met zoutzuur en levend begraven. Dat is de leiddraad in het nieuwe boek van Harenaar Peter Bernink.

De moord wordt nooit opgelost en raakt vervolgens als cold case in de vergetelheid. Twintig jaar later wordt oud-neuroloog en speurder Bert Koch door de ouders van Doortje gevraagd een allerlaatste poging te doen de moord op hun dochter op te lossen. Dan blijkt dat in 2004 in Deventer een identieke moord heeft plaatsgevonden. Eveneens onopgelost. Koch bijt zich vast in beide moorden ondanks tegenwerking van de politie. Het onderzoek leidt naar de schimmige wereld van afpersing, identiteitsfraude en cybercriminaliteit. Als nog twee moorden plaatsvinden en Koch inmiddels het doelwit van de moordenaar is geworden, is een oplossing verder weg dan ooit.

Over de auteur

Peter J.L.M. Bernink (1944) vertrok na zijn studie geneeskunde naar Groningen om te promoveren en cardioloog te worden. Met groot genoegen werkte hij bijna dertig jaar in het Martiniziekenhuis. Vervolgens ging hij aan de slag met het opzetten van een Zelfstandig Behandel Centrum. Inmiddels heeft hij vier thrillers op zijn naam staan.

Datum: vrijdagavond 13 december * Tijd: 20.00 uur * Plaats: boekhandel Boomker * Entree: gratis * Aanmelding gewenst via boomkernieuws@boomker.nl