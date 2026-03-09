De krant die je leest van A tot Z
Maandag 9 Maart, 2026
Pubquiz Glimmen 14 maart, pubquiz Haren 14 maart

Liefhebbers van een gezellige pubquiz kunnen op 14 maart kiezen: naar Haren (Mellenshorst) of naar Glimmen (Groenenberg).

In Haren wordt de quiz georganiseerd door Ons Belang. Aanvang: 20.00 uur. Kosten per team: 10,-
In Glimmen wordt de quiz georganiseerd door het blad Glimmer’lei. Aanvang: 20.00 uur. Deelname is gratis.

Deelnemers zijn welkom. In Glimmen kan men zich als team melden, maar ook individueel (u wordt dan aan een team toegevoegd).

