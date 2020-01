Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 11 januari a.s. om 20.00 uur begint er een pubquiz in De Mellenshorst te Haren. Quizmaster is Jan Broekman, de vroegere beheerder van De Mellenshorst.

Deelnemers betalen 7,50 en per team kunnen vier personen meedoen. Bij de entree zit één drankje inbegrepen. Er zijn ludieke prijzen te winnen.

Op dezelfde dag, zaterdag a.s. van 18.30-20.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie om te proosten op het nieuwe jaar.