Nieuws:

Door: Redactie

De skatebaan aan de Klaverlaan in Haren is afgekeurd. Onveilig. Het is de vraag of de gemeente deze baan weer gaat herstellen of dat men het budget liever steekt in een paar professionele skatevoorzieningen in Groningen.

Het woord is aan de gemeenteraad. Vindt u dat Haren zijn skatebaan (met halfpipes) moet behouden? Geef uw mening in de poll, rechts op deze homepage. Op uw gsm? Scroll omlaag.