Slagroomtaart voor mooie Harense slogan: Het buiten van Groningen? Haren!

Door: Redactie

Oud-fractievoorzitter en lijsttrekker (CDA) van de Harense gemeenteraad, René Valkema, kreeg woensdag een slagroomtaart (met kers) uitgereikt door Emile Koopmans van Dorpsfonds Haren.

Valkema had als één van meerdere lezers gereageerd op de oproep van het Dorpsfonds om leuke slogans in te sturen voor de promotie-campagne voor Haren. Dorpsfonds Haren heeft deze campagne bedacht om het unieke karakter van Haren te laten zien, vooral tegen de achtergrond van de stad Groningen. Feitelijk laat de campagne zien, dat Haren de kers op de Groningse taart is. René Valkema: “Direct toen ik de oproep zag op de website van Haren de Krant ben ik aan de computer gaan zitten en schreef een paar slogans. Ik hoorde er niets meer van, totdat ik vorige week werd gebeld door Emile Koopmans, dat ik de taart had gewonnen. Leuk toch?”

Emile Koopmans reikte de taart uit aan de Hertenlaan, bij het billboard met Valkema’s proza: “Het buiten van Groningen? Haren!”