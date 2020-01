Spannende momenten in Onnen: melding van persoon met vuurwapen

Door: Redactie

Waarschijnlijk was het loos alarm, maar donderdagmiddag rond 16.00 uur was er toch wel wat opschudding in Haren en Onnen. Meerdere politiewagens met sirenes reden met hoge snelheid via de Onnerweg en Felland naar Onnen. De melding was dat daar een persoon met een vuurwapen rondliep op De Vennen.

Getuigen melden dat ze politiemensen met kogelwerende vesten hebben gezien in het dorp. Nader onderzoek leverde geen verdachte op. Het zou dus kunnen zijn, dat de melder iemand heeft gezien met een voorwerp in de hand, dat op een vuurwapen leek.

Het voorval laat zien, dat de politie bij dergelijke meldingen het zekere voor het onzekere neemt. Het is nu weer rustig in Onnen.

Foto: Jeroen van der Ploeg 112 Haren / Haren de Krant