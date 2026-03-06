Stichting Clockhuysplein moet stoppen

Nieuws:

Door: Redactie

Het bericht dat de succesvolle Stichting Clockhuysplein in Haren de stekker eruit moet trekken sloeg donderdagavond in als een bom.

Tijdens het politieke debat, door de stichting zelf georganiseerd, werd door coördinator Saskia Kleiverda het einde van de stichting per 1 juli aangekondigd. Bestuurslid Lammie Schuiling deed een emotioneel appèl op de aanwezige politici: laat dit niet gebeuren, we voelen ons door de gemeente in de steek gelaten. De politici reageerden met ongeloof op het nieuws.

Stichting Clockhuysplein bestaat drie jaar en verbindt honderden senioren in Haren met elkaar door talloze activiteiten, zoals reisjes, discussieclub, dansen op recept en lezingen. Veel Harense senioren voelen zich betrokken en minder eenzaam door het programma van Clockhuysplein waarin Saskia Kleiverda spil is. Het bestuur van de stichting heeft destijds een driejarige subsidie verworven van 60.000 euro per jaar, waarmee kosten en parttime beroepskracht konden worden gedekt.

Officieel loopt de driejarige subsidieperiode dit jaar af en daarom heeft de stichting enige tijd geledem contact opgenomen met de gemeente om de toekomst te bespreken. Volgens Kleiverda werd tot nu toe ondanks herhaalde verzoeken niet gereageerd door de gemeente. In haar verklaring bleef in het midden of de gemeente ooit concreet heeft aangekondigd te willen stoppen met de subsidie en zo ja, waarom.

Tijdens het debat reageerden vrijwel alle politici met onbegrip op de gang van zaken en beloofden bij de gemeente aan de bel te trekken.

De situatie is vreemd en het lijkt toch eerder op miscommunicatie dan op beleid waarin de gemeente willens en wetens een bloeiende stichting laat sneuvelen.

Vrijdag heeft de stichting in een mail de vrijwilligers op de hoogte gebracht en noemt daarin 1 juli als einddatum.

We gaan navraag doen bij de gemeente Groningen.