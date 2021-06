Tennisclub TSH introduceert tijdelijk lidmaatschap

Nieuws:

Door: Redactie

Sportclubs worden steeds creatiever in het werven van leden. TSH (tennis in Haren) introduceert het zomerlidmaatschap en plakt er de naam ‘Zomerchallenge’ op. Voorzitter Frederique Littooy is er enthousiast over: “We denken dat veel mensen best tijdelijk willen tennissen, bijvoorbeeld omdat andere sporten zoals voetbal stilliggen in de zomer.”

Onder de naam Zomerchallenge biedt de club nu de mogelijkheid om voor slechts 25,00 jeugdlid te worden van juli t/m september. Voor volwassenen is dat 50,00 euro. Het idee sluit aan bij de trend dat mensen zich vaak niet langdurig aan een sportclub willen binden. Met deze optie kunnen zij in de zomer profiteren van de sportaccommodatie. In het geval van TSH is dat een flink tennispark aan de Oosterweg.

Zie ook: www.tsharen.nl