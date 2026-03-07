The Passion in de Gorechtkerk: komt dat zien (en horen)

Nieuws:

Door: Redactie

Vorig jaar hebben we in de Gorechtkerk mogen genieten van The Passion en dit jaar komen ze met een nieuwe voorstelling weer naar Haren.

The Passion – Dromen in kleur.

In de uitvoering wordt op een laagdrempelige manier het levensverhaal van Jezus verteld. Overal waar dit gezelschap uit Harkstede is geweest, worden positieve reacties ontvangen van mensen binnen en buiten de kerk. Mensen genieten van het optreden en het wordt als grote waarde ervaren voor de kerk en het dorp. Het raakt mensen in hun geloof, ook van mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan.

Het theatergezelschap bestaat uit enkele professionals en een aantal gepassioneerde amateurzangers,

waaronder ook de muzikale begeleiding en een verteller.

Ze gebruiken Nederlandse popsongs die perfect aansluiten bij het verhaal.

Waar: Gorechtkerk, Kerkstraat 14 in Haren

Wanneer: Zaterdag 14 maart a.s.

Om 19.30u is de zaal open.

De voorstelling begint om 20.00u en duurt tot ongeveer 21.15u.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een drankje in het Schip, de jeugdsoos achter de Gorechtkerk.

De toegang is gratis!

Wel is er een collecte waarvan de opbrengst verdeeld zal worden onder onze World Servants uit Haren en het zendingswerk van Ds. Henk van den Bosch in Zuid-Soedan