Thema veiligheid stond voorop bij scouts in Haren

Door: Redactie

Op zaterdag 5 oktober werd voor het eerst een zogenaamde veiligheidsdag gehouden voor de leden van de vier scoutinggroepen Look Wide, Tecumseh, De Trekvogels en Bestevaer, die gehuisvest zijn op het “scouting-eiland”, gelegen ligt aan de Hoornsedijk te Haren.

Waar de vier scoutinggroepen normaal afzonderlijk hun eigen programma hebben, draaiden zij deze dag een gezamenlijk programma. Aan deze activiteit deden ruim 110 leden in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar mee. Op enthousiaste wijze werd door medewerkers van de Brandweer, Politie en Ambulance Dienst medewerking verleend aan deze veiligheidsdag.

In gemengde groepjes liepen de scouts langs de verschillende workshops. Zo kregen zij bij de brandweer uitleg over de gevaren van kampvuren en koken op houtvuren en wat te doen als het mis gaat. Een spectaculaire demonstratie over hoe te handelen bij de “vlam in de pan” ontbrak uiteraard niet bij de workshop. Daarnaast konden de scouts zich even uitleven bij het spuiten van water in het kanaal, dankzij de aanwezigheid van een echte brandweerwagen. Bij de Ambulance Dienst kregen de kinderen o.a. informatie over hoe te handelen bij brandwonden, tekenbeten, andere verwondingen, en wat ze moesten doen bij onderkoeling en oververhitting. Ook ontbrak het niet aan de uitleg over een AED.

De politie gaf o.a. voorlichting over de verkeersveiligheid bij droppings, risico’s bij het lopen met een nep-vuurwapen en nog vele ander nuttige onderwerpen. Ook kregen de scouts uitleg over de meegebrachte politiebus, welke zij uitvoerig van buiten en binnen mochten bekijken. Al met al een zeer nuttige en geslaagde veiligheidsdag op het “scoutingeiland”.