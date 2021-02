Tijdelijk weer autobedrijf in showroom Rijksstraatweg

Door: Redactie

Nog minstens één jaar brandt er licht in de showroom aan de Rijksstraatweg 115 in Haren. Sinds 1960 waren hier achtereenvolgens de garages J.M. Postema en B. de Groot gevestigd. Na het vertrek van de laatste (naar Roden) in december, ging de deur op slot.

Een projectontwikkelaar heeft het pand gekocht en zal het slopen. Waarschijnlijk zullen hier appartementen verrijzen. Tot het zover is zal de showroom worden gebruikt door Geert-Jan van Heukelem (47) die er occasions gaat verkopen. Van Heukelem was voorheen Skoda-dealer in Groningen en verkocht zijn bedrijf in 2013 aan Century, waar hij nog een poos werkzaam bleef. “Helaas werd als gevolg van Corona in juli 2020 een reorganisatie doorgevoerd, hierbij verloor ik mijn baan.Ik besloot daarna voor mezelf te beginnen. Als je altijd zelfstandige bent geweest, zoals ik samen met mijn vader was, dan wil je het werk toch op je eigen manier doen”, zegt Van Heukelem. “Ik ging op zoek naar een pand in Roden of Leek, maar kreeg een tip over dit adres in Haren. Ik heb afgesproken dat ik het eerst een jaar kan huren. Het is werkelijk een schitterende locatie, met heel veel passanten. Beter dan ergens ver weg op een industrieterrein.” Van Heukelem heeft inmiddels een spandoek op de gevel gehangen en de eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. Door de coronamaatregelen kan hij voorlopig alleen op afstand contact met hen houden. De showroom vult zich gestaag met jonge gebruikte auto’s. De Skoda’s importeert hij zelf uit Tsjechië en de andere wagens koopt hij van leasemaatschappijen. Voor reparaties en onderhoud werkt hij samen met Bosch Car Service. Van Heukelem voelt zich zichtbaar weer in zijn element als zelfstandig ondernemer. Binnen enkele dagen zal zijn website online gaan: www.vanheukelem.nl

Bekende locatie

Het pand staat op de plek waar tot 1960 de villa van de familie Jhr. Van Iddekinge stond. Die werd gesloopt voor de bouw van het garagebedrijf J.M. Postema, die tot dan was gevestigd op de plaats van de huidige kruising Rijksstraatweg/Vondellaan.

foto: Geert-Jan van Heukelem