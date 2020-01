Torion nu onder de vleugels van Vlechter

Nieuws:

Door: Redactie

De Harense welzijnsorganisatie Torion valt met ingang van 1 januari officieel onder Vlechter. Dat is een welzijnsorganisatie waar ook de MJD in de stad Groningen en Trias in de gemeente Tynaarlo toe behoren. Het lijkt op korte termijn niet te leiden tot een veranderde dienstverlening in Haren. De naam Torion blijft bestaan.

Torion is een kleine organisatie en is door deelname aan het grotere verband van Vlechter beter in staat onder goede voorwaarden de diensten samen met de vele vrijwilligers te blijven leveren aan de inwoners van de voormalige gemeente Haren. Dat stelt directeur van Torion Don ten Brink in een persverklaring, waarin hij tevens zijn ontslag bekendmaakt. Door de fusie valt Torion namelijk onder het bestuur van Vlechter. Zie ook: www.stichtingvlechter.nl