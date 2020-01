Transition Town Haren bestaat 10 jaar

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 18 januari van 15.00 – 17.00 uur viert Transition Town Haren (TTH) haar 10 jarige bestaan met een nieuwjaarsreceptie in buurthuis de Mellenshorst. Iedereen is welkom om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met de activiteiten van Transition Town Haren en aanverwante groepen, het Repair Café, Buurtgroente en OosterhaarEnergiek (voorheen Buurkracht Oosterhaar).

Als speciale attractie is er een waterstofauto aanwezig met uitleg van de werking door de eigenaar. Er zijn alsnog slechts honderd van deze Nexo Hyundai auto’s in het land dus de kans om onder de motorkap te kijken en uitleg over de werking te krijgen is een unicum. TTH staat voor lokale duurzaamheid en laat daarom tijdens de receptie het populairste bier proeven van elk van de zeven Groningse brouwerijen.