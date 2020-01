Twee aanrijdingen op één dag aan Rijksstraatweg

Door: Redactie

Dinsdag vonden op de Rijksstraatweg in Haren en Glimmen aanrijdingen plaats, waarbij ambulancepersoneel in actie moest komen.

Foto boven. Rond half 4 werd een vrouw op de fiets aangereden toen zij in Glimmen over de Rijksstraatweg fietste. Uit de Nieuwe Schoolweg kwam een auto, die haar geen voorrang verleende. Ze is meegenomen door de ambulance om aan haar verwonding behandeld te worden. Opmerkelijk is dat de aanrijding wellicht het gevolg kan zijn van een misverstand. De haaietanden die tot voor kort op het wegdek stonden zijn bij een recente reconstructie verwijderd. Daardoor zou bij de automobilist de indruk ontstaan kunnen zijn, dat hij voorrang had op de fietser.

Foto onder. Rond kwart over 5 was het weer raak. Toen reed een auto tegen een voetganger aan ter hoogte van Intermezzo. De vrouw raakte gewond en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. De politie deed later nauwkeurig onderzoek op de plaats van de aanrijding en daarvoor was de weg voor auto’s enige tijd afgesloten.



Foto’s: 112Groningen / Haren de Krant Martin Nuver