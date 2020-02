Twee nieuwe monumenten voor verzetsmensen

Nieuws:

Op 21 maart worden aan de Oosterbroekseweg in Glimmen (het zandpad naar Vosbergen) twee gedenkstenen onthuld als eerbetoon aan Gerrit Boekhoven en Diny Aikema.

Beiden waren actief in de bekende verzetsgroep ‘De Groot’. De gedenkstenen worden die dag geplaatst naast die van Anda Kerkhoven, die ook actief was in het verzet en kort voor de bevrijding door de bezetter werd doodgeschoten op het zandpad. Dat gebeurde nadat zij was vrijgelaten met de woorden ‘Sie sind frei’, waarna ze alsnog werd doodgeschoten. Voor haar werd in 2003 een gedenksteen geplaatst. Voorafgaand aan de plechtigheid is er een bijeenkomst in de Dorpskerk te Haren om 14.00 uur, waar historica Bettie Jongejan zal spreken. Belangstellenden zijn welkom.