Verkiezingsdebat Haren Doet op 14 maart

Door: Redactie

Haren Doet (OOG Radio) organiseert een debat over de plannen die de partijen hebben voor de dorpen in de gemeente.

Op 18 maart bepaalt de kiezer mede hoe de gemeenteraad van Groningen eruit komt te zien. Een groot deel van de campagne gaat in een gemeente over grote zaken, waarvan veel zich in de stad afspelen. Toch speelt er ook genoeg in de dorpen, in Haren zijn dat bijvoorbeeld de toekomst van de terreinen van Hortus en Biotoop en het woningaanbod in de dorpen.

Over deze zaken gaan kandidaten van diverse partijen in gesprek tijdens het Haren Doet Debat, live op OOG Radio vanuit de bibliotheek in Haren. Onder leiding van presentator Kevin van der Laan debatteren de kandidaten over hun plannen met een extra focus op Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren en Harenermolen. Co-host Heleanne Lammerts leidt de stellingen in en weet wat de stemming is onder de mensen op de verschillende social media-platforms.

Het Haren Doet Debat is op zaterdag 14 maart van 11:00 tot 13:00 uur live te horen op OOG Radio (107.0 FM in Haren e.o., de rest van de gemeente via 106.6 FM, DAB+, oogradio.nl en de OOG-app). Live bijwonen kan ook: publiek is welkom in de bibliotheek!