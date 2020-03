Verweesde auto staat al maanden aan de Rijksstraatweg. Duitse eigenaar meldt zich niet.

Door: Redactie

Deze kleine Opel staat al sinds oktober geparkeerd langs de Rijksstraatweg in Haren. Het lijkt wel wat op het kadaver van een aangereden dier, want met het verstrijken van de tijd raakte het voertuig in verval en houdt bovendien de gemoederen wel bezig. Geregeld kwam de politie kijken en buren schudden het hoofd. Waarom is deze auto achtergelaten?

De Opel had Duitse kentekenplaten, maar die zijn er één voor één afgehaald de laatste weken. Dus nu is de auto kentekenloos en daarmee komt hij wellicht in aanmerking voor een juridische afhandeling. Een auto zonder kentekenplaten mag niet op de openbare weg staan. Eén van de buitenspiegels is vernield, maar niemand kan dat wat schelen. Ruim een maand geleden heeft iemand de Opel tegen een boom geduwd, wellicht om wat ruimte vrij te spelen voor andere parkeerders. Of uit baldadigheid, want de auto irriteert! De politie kwam kijken en liet omstanders weten dat de auto wel een keer zou worden afgevoerd. Maar dat gebeurde niet.

Deze week was de politie er alweer, nu heeft men de motorkap geopend, wellicht om te zien of de auto te starten was. Sindsdien is het weer stil rond de verweesde auto. Navraag leert dat het ding al in oktober met pech kwam stil te staan. Een Duitse vrouw, die in Groningen woont, zag geen mogelijkheid om een pechhulpdienst in te schakelen. Het is niet duidelijk of ze nog daarna enige moeite heeft gedaan om haar auto weer op de weg te krijgen, het lijkt er niet op. Feitelijk is dit dus zoiets als illegale afvaldumping. Taal noch teken is van haar vernomen en de auto zal vroeg of laat wel worden weggehaald. Goedschiks of kwaadschiks.

Bent u de eigenaresse van deze auto? Mail de redactie, dan gaan we wat regelen: redactie@harendekrant.nl