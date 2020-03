Vogels spotten in de Oostpolder 21 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 21 maart de excursie weidevogels spotten in de Oostpolder.

Vanaf de kop van de Osdijk lopen we langs de boorden van het Zuidlaardermeer richting de uitkijktoren in de Oostpolder en vandaar gaan we via het fietspad terug naar ons vertrekpunt.

Onderweg gaan we op zoek naar de vele weidevogels, zoals kievit, grutto, wulp en tureluur. Ook is de kans groot dat we verschillende eenden soorten zullen zien zoals bijv. de slobeend, krakeend, fuut, buizerd, kiekendief, mogelijk zelfs een zeearend.

Locatie: Osdijk 4 9479 TC Noordlaren

Tijd: 9.00 – 11.00 uur

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis

De wandeling is circa 4 kilometer

Tip: De route gaat voor een deel over graspaden, die modderig kunnen zijn en verder over (half) verharde paden. Laarzen/ waterdichte wandelschoenen en evt. warme winddichte kleding. Neem uw verrekijker mee! Er valt beslist veel te zien.