Vrijdag is het afvalteam Groningen op Raadhuisplein Haren

Door: Redactie

In mei gaat de gemeente beslissen over het uniforme afvalbeleid in de nieuwe gemeente Groningen. De keuze wordt gemaakt uit twee opties: Diftar, zoals in Haren al meer dan 20 jaar geldt, of het huidige systeem van Groningen, waarbij niet wordt afgerekend per kilo afval, maar op basis van de grootte van het huishouden. In de tweede optie ontvangen alle Groningers (waar mogelijk) extra containers voor b.v. papier en textiel. Op 14 februari komt het afvalteam van Groningen naar de Harense warenmarkt om meningen te peilen bij het publiek. Om die reden plaatsen wij vandaag een poll op deze website over dit onderwerp.

In de week van 10 februari is een speciaal ‘afvalteam’ van de gemeente Groningen op diverse plekken in de gemeente Groningen aanwezig om aan inwoners ideeën te vragen over het toekomstige afvalbeleid. Aanleiding is het aanstaande nieuwe afvalbeleid. Per 2021 moet er een nieuw overkoepelend afvalbeleid zijn voor de hele gemeente. De gemeente neemt hiervoor graag de inzichten van inwoners mee. Op dit moment hebben de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ieder een eigen afvalbeleid. Inwoners kunnen ook via de mail hun mening achter laten, namelijk via afval@groningen.nl

Afvalteam op locatie (onder voorbehoud van weersomstandigheden)

Vrijdag 14-02

14.00.-15.00

Weekmarkt Haren, Raadhuisplein

Verdieping van twee mogelijkheden voor toekomstig afvalbeleid

De gemeente Groningen streeft in eerste instantie naar zo min mogelijk afval. Het afval dat er uiteindelijk overblijft dient zoveel mogelijk gescheiden om opnieuw te kunnen gebruiken. Hiervoor is een goed afvalbeleid nodig. In januari heeft de raad bepaald dat er in eerste instanties twee opties voor het toekomstige afvalbeleid verder moet worden onderzocht. Het gaat om de opties ‘extra voorzieningen’ en ‘Diftar per aanbieding’. In mei a.s. wordt er dan een definitieve keuze gemaakt voor één optie. De gemeente neemt in het onderzoek graag de inzichten van inwoners mee.

Naast de diverse straatsessies, aanvullende informatie in de diverse huis-aan-huisbladen, kunnen inwoners ook digitaal hun mening achterlaten via afval@groningen.nl

Optie Extra voorzieningen

Bij deze optie plaatsen we extra glas-, textiel- en papiercontainers zodat bewoners afval makkelijker gescheiden in kunnen leveren. De afvalstoffenheffing wordt bij deze optie berekend op basis van de grootte van het huishouden. Dit komt overeen met het huidige afvalbeleid van de voormalige gemeente Groningen.

Optie Diftar per aanbieding

Ook bij deze optie plaatst de gemeente extra containers. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste tarief is voor ieder huishouden hetzelfde; daarnaast betaalt de inwoner een bedrag voor elke keer dat men afval aanbiedt.