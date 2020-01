Wandeling door Zuidlaardermeergebied

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 8 februari organiseert Het Groninger Landschap een seizoenswandeling onder begeleiding van een gids. We wandelen door het mooie en vogelrijke Zuidlaardermeergebied.

De seizoenswandelingen zijn wandelexcursies die 4 keer per jaar gelopen worden. Er wordt een pittige afstand afgelegd van ongeveer 20 kilometer, waarbij de veranderingen in het landschap worden waargenomen.



Startlocatie: Rijksstraatweg 333, 9752 CG te Haren

Starttijd: 9.00 uur (het duurt tot ongeveer 16.30 uur)

Kosten: deelname is gratis

Details: goede wandelschoenen en een uitstekende wandelconditie, broodje en vooral ook een flesje water meenemen, fototoestel en verrekijker, halverwege is er een horecagelegenheid.