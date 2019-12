Wat is het slechtste voetpad van Haren? Breng uw stem uit tot 10 januari 2020.

Door: Redactie

De afgelopen maanden hebben we aandacht besteed aan slechte voetpaden in Haren. Lezers konden hun ervaringen aan ons melden en we publiceerden enkele van hun verhalen. Uit deze verhalen hebben we een paar locaties geselecteerd, waaruit u een keuze kunt maken. Wat is volgens u een voetpad dat snel door de gemeente aangepakt zou moeten worden?

HOE KUNT U STEMMEN?

U ziet rechts op deze homepage een poll met de vijf genomineerde locaties. Klik op het (in uw ogen) slechtste voetpad. U kunt direct zien hoe anderen hebben gestemd. De poll staat tot en met 10 januari 2020 open voor het uitbrengen van uw stem. Leest u dit op uw smartphone? Scroll dan omlaag tot u de poll aantreft.

WAT DOEN WE DAARNA?

Als bekend is wat volgens de lezers het slechtste voetpad van Haren is gaan we die locatie voorleggen aan de onderhoudsdienst van de Gemeente Groningen. We zullen pleiten voor aanpak van de situatie. Eerlijk is eerlijk: de gemeente heeft na het starten van deze rubriek in Haren de Krant al verschillende locaties in Haren verbeterd. Een mooi samenspel.

DE VIJF NOMINATIES

Nominatie 1: Lokveenweg,Haren

(tussen Poorthofsweg en Middelhorsterweg)

Omschrijving: Het geasfalteerde voetpad stopt abrupt en gaat verder als een smal looppad, om vervolgens weer verder te gaan als volwaardig voetpad. Een hinderlijke onderbreking, waarvoor men dus bijna verplicht is om de straat meerdere keren over te steken. Voor mensen ‘op wielen’ erg hinderlijk.

Nominatie 2: Rummerinkweg/Oosterweg

(Komend uit de Rummerinkhof en dan linksaf de Oosterweg nemen)

Omschrijving: Het voetpad is geasfalteerd, maar sommige stukken zijn weer zand met grind. Boomwortels. Maar ook richels waar de wielen van de rollator blokkeren.

Nominatie 3: Moarweg (ooievaarspad) langs de wijk Maarwold

(Komend vanaf Nieuw Erasmusheem gaat u langs weilanden en waterpartijen richting Emmalaan)

Omschrijving: Een geliefde wandelroute voor jong en oud. Een uitloopgebied voor de wijk Maarwold. Vooral ouderen ondervinden nu obstakels. De verharding is hobbelig en voorzien van grind met soms flinke oneffenheden. Ook voor rolstoelduwers geen pretje. Extra minpuntje: smoezelig bankje in drassige bodem waar oude mensen niet zullen gaan zitten.

Nominatie 4: Op- en afrit Muntinglaan/Kromme Elleboog

(Wie over het voetpad Kromme Elleboog naar het centrum wandelt moet de Muntinglaan oversteken en komt die af- en oprit tegen)

Omschrijving: Op het oog is er niks mis mee. Maar rolstoelduwers weten beter. De afrit eindigt in een goot, waardoor de wielen blokkeren en de rolstoel kan kantelen.Dit zien we ook op de afritjes bij de rotonde Kromme Elleboog/Kerklaan. Een verborgen gevaar!

Nominatie 5: Wandelpad rond De Mikkelhorst

(Dat is het pad dat rond de zorgboerderij ligt, voorzien van klinkers, door een prachtig natuurgebied)

Omschrijving: De bruggen zijn best ruw gemaakt, maar nog steeds glad bij nat weer. Voordat je de brug oprijdt bots je tegen een flinke drempel, waardoor wielen van buggy’s en rollators blokkeren. Er zitten kuilen in het traject.

Breng uw stem uit op de poll, rechts op de homepage. Op uw smartphone: omlaag scrollen.