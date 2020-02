Wateroverlast in Haren na nat weekend

Door: Redactie

De langdurige regen in het weekend van 15 en 16 februari laat sporen na in Haren. Het was niet de voorspelde storm, maar vooral de regen die voor overlast zorgde.

Op de A28 ter hoogte van Haren verloor een bestuurder de macht over het stuur, wellicht door aquaplaning, en schampte de vangrail (foto). Maandag is aan de Kerklaan nog te zien dat het water geen kant op kan. De foto toont het fietspad nabij Groningen.

Bewoners aan de Kromme Elleboog en Scheperweg klagen over ondergelopen kelders en water dat niet wegloopt vanaf de straat.

Foto’s: 112 Groningen/ Haren de Krant