Waterschap trekt plan voor moeras schielijk terug

Door: Redactie

Alles wees op een massaal verzet van watersporters toen Waterschap Noorderzijlvest de afgelopen periode plannen ontvouwde voor het aanleggen van een moerasgebied van bijna 25 hectare in en langs het Paterswoldsemeer bij Haren. Een protestpetitie werd bijna 1700 keer getekend en de zaal zat vol in De Rietschans maandagavond, waar dijkgraaf Bert Middel de plannen zou komen toelichten.

Al vroeg in de avond bleek het waterschap eieren voor haar geld te kiezen. Men zocht draagvlak, maar vond verzet.De dijkgraaf zei volgens RTV Noord dat het ook nog geen plan was, maar een idee. Zoiets wordt ook weleens proefballon genoemd.

De dijkgraaf benadrukte dat het waterschap wel degelijk de waterkwaliteit moet verbeteren. ‘Dat is vastgelegd in de kaderrichtlijn water en in de waterwet. We kunnen de wet niet naast ons neerleggen. Maar we kunnen wel kijken hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren door iets anders te bedenken dan een moeraszone. Wij jullie daar graag bij betrekken.’

Henk Sol, een van de initiatiefnemers van de petitie, was blij met de toezegging dat er geen moeraszone komt. ‘We gaan samen met Noorderzijlvest bekijken wat er wel mogelijk is. Daarbij houden we de belangen van de gebruikers goed in de gaten.’

Bron: rtvn