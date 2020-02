Webcolumn J.E. Bosch (februari 2020)

Column:

Tunnelvisie (2)

In juli van het afgelopen jaar mocht ik de Webcollumnlezers van Haren de Krant aangenaam bezig houden (hopelijk) met een beschouwing over de nieuwe tunnel onder het spoor door bij het Harener station. Nu deze tunnel inmiddels al weer een tijdje in gebruik is moet mij van het hart dat ik er bijzonder blij mee ben. Maar hoe vaker ik erdoor fiets hoe meer ik begin te twijfelen aan de benaming tunnel. De drie segmenten waaruit het geheel bestaat geven mij meer het idee van een soort duct. Een viaduct gaat over een weg; een aquaduct onder water door. Dus noem ik de Harener spoortunnel(s) in het vervolg Sporaducten.

Maar hoe het ook zij, ik ben er blij mee en fiets of voets er dan ook regelmatig doorheen. Vooral wanneer er een of meer van die snelle Sprintercities overheen kedenkedkedenderen. Dan verkneukel ik mij stiekem een beetje over de weggebruiker die dan lekker voor de overweg staat te wachten!

De sporaducten zijn overigens, zoals bekend, alleen bedoeld voor fiets- en voetgangers. Toch had ik in die eerste dagen een beetje de indruk dat een enkele vermetele automobilist er ook wel doorheen dacht te kunnen, want een paar dagen later hadden overijverige sporaductwerkers aan weerskanten een mooi gestreepte schrikpaal geplaatst. Nietsvermoedend was ik daar de eerste keer bijna tegenop geknald. Ik kon het object nog juist omfietsen (omzeilen is eigenlijk het juiste woord maar dat past hier minder).

Maar serieus beste lezer, het gehele stationsgebied is toch danig opgeknapt. Niet alleen de tunnels, ook de wachtruimte, de toegang tot de perrons, de omgeving en niet te vergeten de bushaltes. Klasse als je het mij vraagt.

En op de fiets of lopend:je bent toch een stukje sneller in de dorpskern…… Veni fietsie voetsie