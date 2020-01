Webcolumn J.E. Bosch, Haren

Nieuws:

Door: Redactie

BETELGEUZE

Al koppensnellend door ons aller Dagblad v/h Noorden van even voor de Kerstdagen viel mijn oog op de volgende: “SUPERREUS BETELGEUZE KAN ELK MOMENT ONTPLOFFEN”. Ik schrok mij bijkans een zwart gat toen ik dat las en ik moest daar uiteraard meteen het naadje van de kous van weten. Nou wist ik wel dat het in de loop van 2019 voor het eerst gefotografeerde zwarte gat miljoenen lichtjaren van ons verwijderd is en tegen dat licht bezien is 600 lichtjaar (afstand aarde-Betelgeuze) natuurlijk peanuts.

Betelgeuze is een geel/rode ster in het sterrenbeeld Orion en is ruim 100 maal groter dan onze zon. Als die ontploft dan hebben we dus een mooi stukje vuurwerk. Stop dan je vuurwerkverbod maar in de ijskast en maak als de wiedeweerga een gewapend betionnen schuilkelder onder je huis!

Nou wordt de sterrensoep niet zo heet gegeten als ze door DvhN wordt opgediend. Want als nuchtere Noordeling (NN) ben ik eens aan het googelen en rekenen geslagen met als uitgangspunt onze eigen zon. Die staat op een afstand van plm. 150 miljoen km van de aarde. De lichtsnelheid bedraagt zo’n 300.000 km per seconde en een deelsom leert dan dat het zonlicht er ruim 8 minuten over doet om de aarde te bereiken. Ja en dan is die ruim 600 lichtjaren van Betelgeuze toch een stuk minder peanuts dan eerder gedacht want ga maar na hoeveel kilometer dat is(en hou je vast) 365 dagen x 24 uur x60 x 60 = 315.360 9 (aantal seconden in een jaar). Eén lichtjaar is derhalve bijna 9,5 biljoen km. En ging het niet om ruim 600 lichtjaren? (642,5 om precies te zijn). Da’s een flink eind fietsen als u het mij vraagt!

Conclusie: Als Geus morgen ontploft dan hebben we over pak weg 640 jaar een prachtig vuurwerk waar geen duizendklapper tegenop kan. Nou beste lezer, daar wacht ik echt niet op hoor..