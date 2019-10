Webcolumn J.E.Bosch, oktober 2019

Nieuws:

Door: Redactie

HAREN…

Of ons fraaie dorp met omstreken nou bij Groningen hoort of niet, het is en het blijft De Groene Parel van het Noorden. Hoewel… ik heb toch enige bedenkingen in verband met het gebruik van het woord parel. Met name in de dorpskern is dat parelachtige m.i. toch enigszins verbleekt. Ik heb ze niet geteld beste lezer maar er staan toch meerdere vaak aardige winkelpanden leeg. En dan lees ik dat de Gemeente Groningen groen licht geeft voor de bouw van een nieuw complex op het terrein van het voormalig gemeentebastion Haren. Appartementen, een supermarkt en nog een aantal winkels. En dat waar er reeds zoveel panden leeg staan. En waar laten we dan ons autootje?

Maar ik had het over de groene parel. Mocht die dan ietwat verbleekt lijken, groen is hij wel degelijk! Je zou haast geneigd zijn op te merken dat je door al dat groen de parel bijna niet meer ziet! Bij mij in de buurt rijzen berken, eiken, elzen en ander groen torenhoog de bodem uit. Door het alsmaar uitdijend geboomte zie je de blauwe lucht (of grauwe zo u wilt) steeds minder. Zit je (vooral in voor- en najaar) even lekker in ’t zonnetje, dan kruipt hij weer achter zo’n boom! En mijn zonnevangers leveren steeds minder op, ook alweer door al dat groeiende groen. Weg dan dus met al dat groen?? Nee, zeker niet. Maar, zo is mijn vraag aan de geachte afgevaardigden: “Mag het een onsje minder?”