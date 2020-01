Weg uit Haren, een nieuw begin in Italië

Door: Redactie

Hoewel Michael (34) en Marissa (29) alles hadden wat hun hartje begeerde: beide een goede baan en een fijne woning in Haren (GN), bleven zij dromen van hun ideaal. Ooit een Bed & Breakfast openen in Italië. Afgelopen zomer ging het roer voor hen volledig om.

‘Wij houden van avontuur. Voor ons was het plaatje te burgerlijk, we wilden wat nieuws, iets groots waar we al heel lang van droomden’ vertellen Michael en Marissa.

Michael is half Italiaans en heeft altijd het gevoel gehad terug te willen naar Italië. ‘Nederland is een fantastisch land, maar voor mij net iets te netjes en te goed geregeld. Ik hou van chaos en schreeuwende mensen en natuurlijk het eten. Die cultuur heeft Nederland niet.’ Marissa werd met haar voorliefde voor Italië verliefd op, hoe kan het ook anders, een Italiaan. Samen hadden ze al snel hun toekomst uitgestippeld in Italië.

Ik vertrek naar Italië

‘Ik heb altijd gezegd, ik wil wel naar Italië maar dan wil ik iets voor mijzelf. Het werken voor een baas zie ik daar niet zitten. Het moet iets zijn wat bij ons past. Heel snel waren we er over uit dat het een Bed and Breakfast zou moeten worden’ zegt Marissa. ‘We hebben elkaar leren kennen in de horeca. Ik werk mijn hele leven al met veel plezier in de horeca en Marissa heeft meer de ervaring in het marketing gedeelte. Samen zijn we een goed koppel om mensen een fijne vakantie te bezorgen en een B&B te runnen,’ vertelt Michael gepassioneerd.

In de zomer van 2019 kochten ze een pand met een hectare grond in Farneto, een dorpje in de regio Le Marche, in het midden van Italië, nabij de Adriatische kust. ‘Het is hier echt net zo mooi als in Toscane maar veel minder toeristisch en druk. En de sfeer is authentieker.’

Verbouwing

Samen met een echte bouwvakker zijn ze in september aan het klussen geslagen en het is een groots project. Michael: ‘Het is een groot project, we creëren drie appartementen, drie B&B-kamers met eigen badkamer en dan nog onze eigen woning en dat zonder een architect.’ Hij lacht.’

‘Daarnaast leggen we begin 2020 een zwembad van 12×4 meter aan. Het is niet niks maar uiteindelijk wordt het erg mooi.’

Domani, domani

Ondanks dat beide de taal spreken, is het niet makkelijk om je in de regels en het bureaucratische circus van Italië wegwijs te maken. ‘Wij hebben oprecht veel respect voor Nederlanders die hier een bedrijf beginnen of een huis kopen en de taal niet spreken. Het is echt niet makkelijk. Ook wij komen af en toe in een ‘Ik Vertrek’ scene terecht. Ondanks de taal en de vele mensen die we hier kennen door de familie van Michael. Het is belangrijk om dan vooral rustig te blijven en het even te laten, domani domani, morgen kan alles weer anders zijn.’



Net even anders

Bewust kiezen Michael en Marissa er voor om het anders te doen dan andere B&B’s in de omgeving. “Het toerisme in Le Marche is in opkomst, maar veel accommodaties hebben een authentieke stijl. Wij kiezen juist voor een moderne en luxe uitstraling. Je zal bij ons dan ook niet veel authentieke details treffen maar veel wit. Een beetje Ibiza in Italië. Uiteraard is de omgeving authentiek Italiaans, het uitzicht is fenomenaal over de heuvels richting de Adriatische zee. De olijfbomen en het historische dorpje Farneto op de achtergrond maken het Italiaanse gevoel helemaal af.’





Hard werken

‘Het is niet alleen maar genieten van La Dolce Vita,’ vertrouwt Marissa ons toe. ‘We realiseren ons maar al te goed dat het enorm hard werken is. Sinds dat we zijn begonnen met verbouwen zijn we alleen maar in onze kluskleding te vinden. Met hoge uitzondering hebben we onze gewone kleding aan. En als het af is… dan begint het pas echt! We houden ervan om mensen in de watten te leggen, ontbijtjes te maken maar uiteraard hoort de schoonmaak daar ook bij,’ zegt Michael met een diepe rimpel in zijn voorhoofd. ‘Daarnaast moeten we natuurlijk wel testen waar onze gasten het beste kunnen eten en waar je de beste gelato eet’, lacht Marissa.

Open in mei 2020

‘Er moet nog veel gebeuren maar we verwachten in mei 2020 onze deuren te kunnen openen. Een spannend moment waar we echt naar toe leven. We kijken er naar uit om de eerste gasten te mogen ontvangen en ze de prachtige omgeving te laten zien.’

Wil je Michael en Marissa hun avontuur volgen? Volg Villa Frascali op Facebook of Instagram.