Welke senioren willen wel hospita 2.0 worden?

Door: Redactie

Ruimte genoeg in veel Harense huizen, waar vaak maar één persoon woont. Met dit in het achterhoofd beijvert Lieke ‘t Hart van Healthy Ageing Network (HANNN) zich voor het project Hospita 2.0. Ze hoopt senioren te vinden, die kamers in hun huis tijdelijk willen verhuren. “Het wordt een win-win situatie”, zegt ze.

HANNN denkt dat veel ouderen vaak alleen zijn en het gezellig vinden als er nog iemand anders in huis is. Het kan helpen om gevoelens van eenzaamheid het hoofd te bieden, maar ook heeft het praktische voordelen. Voor de huurder kan het een ideale woonplek zijn in deze tijd van woningnood onder jongeren.

In Haren de Krant van 18 maart vertelt Lieke wat de bedoeling is. Ze doet dan een oproep aan ouderen die willen meedoen aan het experiment, waarbij ook Humanitas en Wetenschapswinkel UMCG zijn betrokken.