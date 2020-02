Westersedrift is tijdelijk ‘Burglar Boulevard’: wie heeft informatie over donkerkleurige BMW?

Door: Redactie

De laatste weken is het schering en inslag. Er wordt ingebroken in woningen aan de Westersedrift in Haren. Er zijn meldingen van het gedeelte nabij Margrietlaan, maar daar komen nu meldingen van donderdag bij in het gedeelte rond Wilhelminalaan. Buurtbewoners moeten extra opletten. De inbraken worden vaak gepleegd in de vroege avond, maar er zijn ook meldingen van inbraken in de middag (13-18.30 uur).

Wie zag donkerkleurige BMW met witte bekleding?

Het zal duidelijk zijn dat inbrekers zich niet beperken tot de Westersedrift. Het is dus goed om extra op te letten. Verdachte situaties melden, zeggen de buurtagenten. In dit verband doet de politie een oproep voor informatie over een donkerkleurige BMW 520d, sedan. Witte binnenbekleding en voorzien van Hongaars of Roemeens kenteken. De inzittenden zijn geen verdachte, maar de politie wil wel graag informatie over dit voertuig en berijders.

Bel bij een verdachte situatie 0900-8844 (ook voor tips) bij heterdaad: 112.