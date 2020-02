Wie houdt het straatmeubilair netjes?

Door: Redactie

Het centrum van Haren is een soort ‘huiskamer’ van de gemeenschap. Maar wie past er een beetje op het meubilair? Een verontruste lezer werpt die vraag op door het sturen van de bijgaande foto’s. De Wifi-bankjes met ‘Rondje Haren’ zien er troosteloos en vies uit. Wie kan daar wat aan doen?



We hebben navraag gedaan bij de bedenkers van deze dorpsmarkeringen, Dorpsfonds Haren. Die heeft destijds het idee voor ‘Rondje Haren’ bedacht en uitgevoerd. Echter, hoewel men heeft bijgedragen aan de kosten, werd dit meubilair juridisch bezit van de gemeente Haren. Daarmee kreeg de gemeente ook de onderhoudsplicht. Het Dorpsfonds wilde en kon die taak niet op zich nemen, omdat het fonds eindig zou kunnen zijn. Met de herindeling zijn dus zowel het juridisch eigendom als de onderhoudsplicht overgegaan naar de gemeente Groningen. Om die reden heeft het Dorpsfonds de gemeente al eens gewezen op haar plicht om de bankjes netjes te houden. Zonder op alle slakken zout te leggen kun je objectief vaststellen dat dit nog niet lukt en de foto’s laten dat zien.

In het verlengde hiervan kun je ook kijken naar de bankjes en de bloembakken (zoals die op het Raadhuisplein en in Brinkhorst staan). De boompjes en planten worden in de zomer op kosten van de gemeente bijgehouden. Ook dat is meubilair in de huiskamer van de Harense gemeenschap.

Foto onder: Het ‘Rondje Haren’ in betere tijden. Hoe hou je het in de winter netjes?