Wouter Lantman draagt Autohus over; de aantrekkingskracht van de ‘dorpsgarage’

Het lijkt een eeuwigheid geleden: vroeger was Autohus nog gevestigd aan de Middelhorsterweg in Haren. Oprichter Wessel Roorda droeg in 2008 zijn bedrijf over aan de jonge ambitieuze Wouter Lantman (destijds 25 jaar). Aan Felland bouwde die het bedrijf uit tot wat het nu is. Vanaf 1 januari gaat hij weer wat anders doen.

Persoonlijk

Alles ademt hier passie voor Zweden en Volvo. Autohus lijkt een Volvo-dealer, maar is dat niet. “We zijn Volvo-specialist”, zegt Wouter Lantman. “En we hebben een goede relatie met Volvo Nederland en de dealers.” Autohus dankt zijn succes waarschijnlijk aan de kleinschaligheid en de persoonlijke inbreng van Lantman. De nieuwe eigenaren, Jelle Bouma en Anne van Lohuizen zijn nu nog vestigingsdirecteuren van Broekhuis Volvo in Groningen en Emmen, maar kiezen straks bewust voor de ‘dorpsgarage’. Menselijke maat en zelfstandig ondernemen.

Schoolplein

“Volvo-rijders zijn loyale mensen”, zegt Van Lohuizen. “Die hechten aan de persoonlijke relatie en wij doen dat ook. Wij komen uit een prachtig, maar groot bedrijf. Door Autohus over te nemen hopen we nog meer in verbinding te komen met onze klanten.” Bouma: “Het werkplaats team is een onderdeel van het succes. Dat blijft dus ongewijzigd. Het hoort bij Autohus.” Wouter Lantman vindt zijn bedrijf geweldig, maar ontdekte de laatste tijd ook andere interesses. “Ik klus erg graag”, zegt hij. “Dat wil ik meer gaan doen. En meer tijd besteden aan mijn kinderen. Ik ben nu altijd als eerste weer weg van het schoolplein. Het lijkt me heerlijk om daar nu eens wat langer te kletsen met andere ouders. Meer tijd voor het gezin.”

Maar dat is nog niet het hele verhaal. Lantman gaat zich toeleggen op nationale en internationale inkoop van auto’s, vooral Volvo. Die spoort hij op en levert ze dan aan autobedrijven. “Ik ben daar best goed in: auto’s zoeken en vinden. En het is leuk werk.” De twee nieuwe eigenaren van Autohus zullen vast en zeker gebruik gaan maken van zijn diensten. Op 1 januari is de officiële overdracht.

foto: Wouter Lantman (midden) draagt het bedrijf over aan Jelle Bouma (links) en Anne van Lohuizen.