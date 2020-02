Zaterdag 29 februari: Repair Café Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 29 februari van 10:15-12:30 uur wordt opnieuw een Repair-café georganiseerd in het buurtcentrum de Mellenshorst op de Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren.

Informatie van Transition Town Haren

Het Repair Café blijkt iedere keer opnieuw de laatste kans te zijn voor kapotte elektrotechnische en elektronische apparatuur. Als het samen met de deskundige vrijwilligers van het Repair Café niet lukt, kan je met een schoon geweten het apparaat naar de recycling brengen. De eigenaar is vaak eerst naar de dealer geweest waar het apparaat gekocht is en heeft een ontmoedigend boodschap gekregen: “ik kan het voor je opsturen maar repareren is duur en voor een beetje meer geld heb je een nieuwe” Wat doe je dan? Je brengt het natuurlijk naar het Repair Café want niet geschoten is altijd mis geschoten.

Het café biedt de mogelijkheid om kleine reparaties uit te voeren samen met een vrijwilliger, die ervaring heeft in het desbetreffende vakgebied. Deze diensten zijn gratis, maar donaties worden op prijs gesteld.

Geef oude laptops een nieuw leven

Op het café bestaat de mogelijkheid om oude laptops in te leveren die niet meer functioneren omdat ze vastgelopen zijn of verouderde operating systems hebben (Windows 98/XP). Deze apparaten kunnen vaak worden voorzien van de gratis Linux operating system die minder geheugen vereist dan de nieuwste Windows versies. Laat ze niet werkeloos in de kast staan want ze kunnen een nuttig tweede leven hebben voor eigen gebruik of voor iemand anders.

Help ons voorbereiden

Voor de vrijwilligers die de elektroapparatuur repareren kan het nuttig zijn als u van tevoren meldt welk apparaat gerepareerd moet worden en wat de klachten zijn. Als u andere kapotte spullen wilt repareren die buiten deze categorie vallen, kunt u deze het beste van tevoren aanmelden door een mail te sturen aan repaircafeharen@gmail.com zodat wij het juiste gereedschap mee kunnen nemen.

Kledingreparatie

Deze maand is het ook weer mogelijk om kleine kledingreparaties uit te voeren met behulp van onze deskundige naaisters. Hoewel succes niet gegarandeerd is blijkt heel vaak dat kapotte spullen nog weer gemaakt kunnen worden.

Meedoen als vrijwilliger? Meldt u bij ons aan ter plekke of stuur een mail aan: repaircafeharen@gmail.com

We zien u graag op 29 februari in De Mellenshorst, want: WEGGOOIEN? MOOI NIET!